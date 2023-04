Marco Reus: Vertragsverlängerung fix! Gehalt, Laufzeit, Details zum Vertrag! Unterschrift mit Meister-Ansage!

Der BVB macht Nägel mit Köpfen bei Marco Reus! Am Donnerstag unterschreibt die Vereinsikone einen neuen Vertrag. SPORT1 kennt die Details!

Am Donnerstagnachmittag fuhren Marco Reus und Berater Dirk Hebel an der BVB-Geschäftsstelle in Brackel vor - kurz darauf verkündete Borussia Dortmund offiziell: Der Kapitän verlängert seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2024.