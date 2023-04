"Gar keine Relevanz": Streich denkt noch nicht an DFB-Pokal

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg will am Spieltag der Bundesliga noch keine Rücksicht auf das bevorstehende Highlight im DFB-Pokal nehmen.

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg will am kommenden Spieltag der Fußball-Bundesliga noch keine Rücksicht auf das bevorstehende Highlight im DFB-Pokal nehmen. „Das Spiel am Dienstag wird gar keine Relevanz für die Aufstellung am Samstag haben“, betonte Streich vor dem Gastspiel beim 1. FC Köln: „Es wissen alle, was ein Sieg am Samstag für eine Bedeutung für uns hätte. Für uns geht es um viel.“