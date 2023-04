69-Milliarden-Deal! Jetzt blockiert England Microsoft

Microsoft will Activision Blizzard kaufen - doch immer wieder werden dem US-Unternehmen Steine in den Weg gelegt. Nun könnte der Deal an einem Veto aus England scheitern.

Call of Duty, Crash Bandicoot, Overwatch, World of Warcraft, StarCraft, Diablo und vieles mehr - die Liste an namhaften Spielen aus dem Hause Activision Blizzard ist lang und äußerst prestigeträchtig. Das sieht wohl auch Microsoft so, weshalb das Unternehmen bereits 2019 verlauten ließ, das Entwicklerhaus unter der Führung von Robert Kottick für sagenhafte 69 Milliarden US-Dollar aufzukaufen und dem eigenen Portfolio hinzuzufügen zu wollen.