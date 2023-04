"Bis sie wieder pleite sind!" - kontroverse User-Meinungen zu Fortuna Düsseldorfs Ticket-Revolution

Das revolutionäre Ticket-Konzept von Fortuna Düsseldorf bekommt von den Fans nicht nur positives Feedback. Im Netz stellen die SPORT1-User den Plan infrage und diskutieren über mögliche Auswirkungen des zukünftig kostenfreien Eintritts in zu den Heimspielen der Fortuna.

Bereits in der kommenden Saison soll das Projekt mithilfe von Partnern in einigen Spielen getestet werden.

Andere hingegen fordern sogar, dass andere Vereine sich Düsseldorf zum Vorbild nehmen, um so die Stadionauslastung zu erhöhen.

Die SPORT1 -User diskutieren den revolutionären Ticket-Plan mit kontroversen Meinungen in den Sozialen Medien. Dabei stellt sich vielen vor allem die Frage: Wie sollen die fehlenden Einnahmen kompensiert werden?

SPORT1 -User „marcel__lx“: „Gute Sache, sollten Vereine wie Hoffenheim und Wolfsburg mal drüber nachdenken. So könnte sie ihre Stadionkapazität evtl. mal ausschöpfen.“

SPORT1 -User „_luki074_“: „Kostenlos ergibt in meinen Augen gar keinen Sinn, aber bezahlbare und realistische Preise für jedermann wären der richtige Weg.“

SPORT1-User „mike_rot“: „Bis sie wieder pleite sind und das Geld sich dann wo anders holen. Quatsch. Denn am Ende holen sie sich die Einnahmen irgendwo her. Getränke teurer. Essen teurer. Fan-Artikel teurer. Irgendwo kommt es her. Denn die Ausgaben bleiben die gleichen.“