Sportökonom: Fortuna-Pläne nicht auf jeden Klub übertragbar

Die Fortuna hat eine aufsehenerregende Strategie präsentiert, die vorsieht, dass mittelfristig alle Fans ohne Bezahlung zu allen Spielen gehen können. In einer Pilotphase sollen drei Heimpartien der kommenden Saison freigegeben werden. Fehlende Einnahmen aus dem Ticketing werden durch neue Sponsoren gegenfinanziert.

Die Umstände seien in Düsseldorf "günstig, weil man über ein sehr großes Stadion verfügt, was häufig nicht einmal zur Hälfte ausgelastet ist", sagte Breuer. Bei den großen Erstligaklubs etwa sei es dagegen so, "dass sie deutlich mehr Zuschauer haben. Sie bräuchten viel mehr Sponsoren, um Einnahmen aus dem Ticketing zu kompensieren. Es gibt auch keine Kapazitätslücke, die es zu schließen gibt."