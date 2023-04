Bayreuth steigt ab: "Ich fühle den Schmerz"

„Mir tut es für die Fans leid“

2010 war der Klub in die Bundesliga aufgestiegen, 13 Jahre später geht es wieder runter. "Ich finde, dass so ein Traditionsstandort wie Bayreuth nicht sterben darf und dafür müssen alle Beteiligten alles geben", sagte der enttäuschte Nationalspieler Bastian Doreth BR24Sport. Man müsse nun "alles analysieren, was nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den Jahren davor falsch gelaufen ist" und eventuell "eine neue Identität entwickeln".