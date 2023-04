Jauch moderierte - Werder füllte mit Billigtickets Stadion

Der damals noch 32 Jahre junge Günther Jauch moderierte in einem grässlichen gelb-blauen Blouson die Arena-Show, die Fans von Werder Bremen schwenkten im Weserstadion bunte Papierfähnchen, und Willi Lemke rieb sich genüsslich die Hände.

Denn was Zweitligist Fortuna Düsseldorf aktuell im großen Stile plant, führte der geschäftstüchtige Manager schon am 18. März 1989 ein paar Nummern kleiner und unter etwas anderen Rahmenbedingungen mit riesigem Erfolg durch. "Werder-Willi" verkaufte das Bundesliga-Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim für umgerechnet 60.000 Euro an den Automobilhersteller Citroen.