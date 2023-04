Finale! Deutsches Team sichert sich Endrundenticket

Mit einem 3:1 Sieg über Los Heretics haben die Spieler der Unicorns of Love den Einzug ins Finale der EMEA Masters perfekt gemacht © Unicorns of Love

Die Sensation ist perfekt! In einem mehr als spannenden Match sicherte sich das deutsche League-of-Legends-Team Unicorns of Love den Einzug ins Finale der EMEA Masters.

In einem fulminanten Match besiegten die Unicorns of Love die Konkurrenz von Los Heretics, die den Hamburgern trotzdem alles abverlangten.

Der „kleine Bruder“ des in der LEC spielenden Line-Ups kam in Runde zwei eindrucksvoll zurück und sicherte sich mit einem finanziellen Unterschied von knapp 12.000 Gold und 24 zu 11 Kills selbst einen Zähler. Somit bekamen die Zuschauer:innen mindestens zwei weitere Partien zu sehen.

Final-Ticket gelöst! Unicorns treffen auf SK-Gaming-Bezwinger

Fortan sollte hier jedoch nur noch ein Team die Siege davontragen, obwohl besonders Match drei äußerst knapp ausfiel: Beide Teams lagen nur einen Kill auseinander und auch in Sachen Gold hielt sich der Abstand in Grenzen. In der vierten Partie wiederum schien es so, als wäre bei den Spaniern die Luft raus.