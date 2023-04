NBA: Klappstuhl-Eklat um All-Star?

Wolves-Spieler Anthony Edwards muss sich nach dem bitteren Playoff-Aus gegen die Denver Nuggets nun wegen Körperverletzung an zwei Frauen vor Gericht verantworten.

Am Mittwoch verpasste der Star der Minnesota Timberwolves den entscheidenden Drei-Punkte-Wurf kurz vor Abpfiff. Sein Team verlor mit 109:112 gegen die Denver Nuggets und schied damit aus den Playoffs aus.

Auf dem Weg in die Kabine soll Edwards dann aus Frust einen Klappstuhl herumgewirbelt haben, wobei er zwei weibliche Angestellte offenbar leicht verletzte. Nun muss sich der 21-Jährige für Körperverletzung dritten Grades vor dem Gericht in Denver behaupten.

Folgenschwerer Ausraster wegen Playoff-Aus

„Wir sind uns des angeblichen Vorfalls mit Anthony Edwards nach Spiel 5 in Denver bewusst und sind dabei, weitere Informationen zu sammeln“, äußerten sich die Timberwolves in einer Erklärung am Mittwochabend. „Wir haben im Moment keinen weiteren Kommentar.“