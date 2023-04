"Unvergleichlich, einzigartig": Pele in Wörterbuch verewigt

In Geschichtsbüchern hat Pele seinen Platz längst sicher, nun ist die verstorbene Fußball-Legende auch in der portugiesischen Sprache verewigt.

Seit Mittwoch gehört der Begriff „pele“ zu den mehr als 167.000 Wörtern des in Brasilien gedruckten portugiesischen Michaelis-Wörterbuchs. Mit dem Wort kann etwas oder jemand Außergewöhnliches bezeichnet werden - in dem Sinne, in dem es in Brasilien bereits informell verwendet wird.