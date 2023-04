Anzeige

NBA: Eine der größten Sensationen ist perfekt! Topfavorit Milwaukee Bucks ist raus

Der Topfavorit ist raus: Die Milwaukee Bucks liefern sich ein knappes Duell mit den Miami Heat. Der Champion von 2021 muss sich am Ende allerdings doch geschlagen geben - und schreibt damit unfreiwillig Geschichte.

Das Undenkbare ist eingetreten!

Die beste Mannschaft der Regular Season ist völlig überraschend in der ersten Playoff-Runde der NBA gescheitert. Die Milwaukee Bucks verloren auch Spiel fünf der Serie gegen die Miami Heat und müssen die Chancen auf den dritten Meistertitel frühzeitig begraben.

Mit einem knappen 126:128 nach Overtime verlor das Team von Superstar Giannis Antetokounmpo gegen die Franchise aus Florida und verlor die Serie so mit 1:4. Die Heat trugen sich derweil in die Geschichtsbücher ein: Es hatten vorher erst fünf Mannschaften geschafft, als Nummer 8 der Setzliste die Nummer 1 direkt aus der ersten Runde der Playoffs zu werfen.

Dies schafften zuvor die Denver Nuggets (1994 gegen Seattle), die New York Knicks (1999 gegen Miami), die Golden State Warriors (2007 gegen Dallas um Dirk Nowitzki), die Memphis Grizzlies (2011 gegen San Antonio) und die Philadelphia 76ers (2012 gegen die Chicago Bulls). Die Heat sind zudem das erste Team, das sich über das Play-In-Turnier für die Playoffs qualifizierte und dort eine Runde überstand.

Antetokounmpo stemmte sich mit insgesamt 38 Zählern mit voller Kraft gegen die Niederlage und lieferte mit 20 Rebounds eine bärenstarke Leistung ab. Die Bucks sahen lange wie die sicheren Sieger aus, verspielten in den letzten drei Minuten des vierten Viertels aber eine Acht-Punkte-Führung und mussten in die Verlängerung. Ab da übernahmen die Heat aber das Kommando. Jimmy Butler war mit 42 Punkten Heats bester Scorer und knüpfte an seine historische Performance aus Spiel vier an.

„Wir sind ein unverwüstliches Team. Wir halten immer zusammen, egal was kommt“, unterstrich Butler auf der PK den Teamgeist seines Teams.

Der „Greak Freek“ nahm das Aus derweil relativ gelassen. „Es gibt kein Versagen im Sport. Es gibt gute Tage, schlechte Tage. An manchen Tagen ist man in der Lage, erfolgreich zu sein, an manchen nicht. (...) Man gewinnt nicht immer“, erklärte der zweimalige MVP.

Knicks lassen nichts anbrennen

Auch die New York Knicks haben vorzeitig die zweite Runde erreicht. Sie ließen den Cleveland Cavaliers mit 106:95 abermals keine Chance und sicherten sich am Ende souverän mit einem 4:1 in der Serie das Weiterkommen.

Für die Knicks war es die erste gewonnene Playoff-Serie seit 2013. Der deutsche Spieler Isaiah Hartenstein steuerte einen Punkt zum Sieg bei.

LeBron James enttäuscht

Die Los Angeles Lakers müssen derweil weiter um den Einzug in die zweiten Runde der Playoffs kämpfen. Die Memphis Grizzlies holten sich Spiel fünf mit einem 116:99 und verkürzen auf 2:3.

Vor allem LeBron James erwischte einen schwächeren Tag und lieferte mit einer durchwachsener Trefferquote und gerade einmal 15 Punkten nicht wie gewohnt ab. Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder blieb sogar ganz ohne Punkt. Im 3. Viertel gaben die Lakers durch einen 19:2-Run der Grizzlies das Spiel dann endgültig aus den Händen.