Amputierten-Fußballer starten in dritte Bundesliga-Saison

Mainz 05 nimmt an Amputierten-Fußball-Bundesliga teil © IMAGO/Ralf Kuckuck/IMAGO/Ralf Kuckuck/SID/Ralf Kuckuck Photography via www

Mit einem prominenten Neuling startet die Bundesliga der Amputierten-Fußballer am Wochenende (Samstag/Sonntag, 29./30. April) in ihre dritte Saison. Der FSV Mainz 05 geht als erster Verein aus der Bundesliga im Oberhaus der Fußball-Variante auf Krücken an den Start.

Die DAFL ermittelt ihren Meister nach einer Reform ihres bisherigen Spielsystems zum ersten Mal an insgesamt vier Wochenenden. Nach dem Auftakt in St. Leon-Rot finden zwei weitere Runden in Hamburg (10./11. Juni) und Wetzlar (8./9. Juli) mit ebenfalls acht Begegnungen statt, ehe nach insgesamt jeweils vier Spielen einer Mannschaft gegen die drei Konkurrenten am 2. September beim Finalturnier in Düsseldorf im Play-off-Modus der neue Champion ausgespielt wird.