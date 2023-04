3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – MSV Duisburg (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach acht Ligaspielen ohne Sieg brauchen die Zebras mal wieder einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen Bayreuth. Am letzten Spieltag kassierte SpVgg Oberfranken Bayreuth die 17. Saisonniederlage gegen den TSV 1860 München. Duisburg trennte sich im vorigen Match 2:2 von SV 07 Elversberg. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung (1:1) begnügt.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Bayreuth klar erkennbar, sodass bereits 57 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von SpVgg Oberfranken Bayreuth sind 17 Punkte aus 14 Spielen. Nachdem die Elf von Thomas Kleine die Hinserie auf Platz 19 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der Gastgeber aktuell den zwölften Rang. Mit lediglich 28 Zählern aus 29 Partien steht Bayreuth auf einem Abstiegsplatz. Im Sturm von SpVgg Oberfranken Bayreuth stimmt es ganz und gar nicht: 29 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit dem Gewinnen tat sich Bayreuth zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.