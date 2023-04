2. Liga: Hannover 96 – 1. FC Nürnberg (Samstag, 20:30 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft 96 auf Nürnberg. Letzte Woche gewann Hannover 96 gegen DSC Arminia Bielefeld mit 3:1. Damit liegt Hannover mit 37 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Am Samstag wies der 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf mit 2:0 in die Schranken. Nachdem das Hinspiel mit 0:0 ohne Treffer über die Bühne ging, soll das Rückspiel ereignisreicher werden.