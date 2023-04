ManCity-Gala gegen Arsenal! De Bruyne und Haaland brillieren in Manchester

De Bruyne brilliert

Herausragender Mann war an diesem Abend Kevin De Bruyne, der zwei Tore selbst erzielte (7./54.) und das dritte für Innenverteidiger John Stones (45.+1) vorbereitete.

„Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten schon am Anfang viele gute Momente. Wir konnten in die Tiefe spielen und ich habe ein schönes Tor gemacht. Wir haben als Mannschaft sehr gut verteidigt und am Ende haben wir verdient gewonnen“, sagte De Bruyne bei Sky.