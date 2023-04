Nächster Eklat um Brasilianer: „Vinicius gerät in einen weiteren totalen Krieg“

Vinicius Junior ist ein begnadeter Fußballer, einer, der den Unterschied für Real Madrid machen kann, doch in der spanischen Liga hat der 22-Jährige einen ganz schweren Stand.

Es vergeht kaum ein Auswärtsspiel, in dem der dunkelhäutige Brasilianer von den Heimfans nicht rassistisch beleidigt und provoziert wird. Kurzum: Vini Jr. mutiert zunehmend zur Hassfigur.

Dementsprechend dünn scheint es gelegentlich um das Nervenkostüm des Flügelstürmers bestellt zu sein – wie am Dienstagabend bei Reals 2:4-Pleite beim FC Girona zu erkennen war.

Vinicius Junior macht seinem Unmut Luft

Bei den Katalanen legte sich der brasilianische Nationalspieler mit Gott und der Welt an – nicht nur mit den Fans, sondern auch mit seinen Gegenspielern und dem Schiedsrichter.

So auch in der 37. Minute, als Vini Jr. nach einem Zweikampf zu Boden ging und ihm Gegenspieler Santiago Bueno den Ball auch noch mit voller Wucht gegen das Bein schoss.

Spanische Liga im Visier von Vini Jr.

Nach dem Spiel machte sich Vini Jr. via Twitter wegen dieser Szene gar über die spanische Liga lustig, mit der er Anfang des Jahres auf Kriegsfuß stand, da sie seiner Meinung nach in Sachen Rassismus in den Stadien keinerlei Maßnahmen ergreifen würde.