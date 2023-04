Bundesliga: Diesen Anteil hat Alonso am Höhenflug von Bayer Leverkusen

Was Xabi Alonso während seiner aktiven Spielerkarriere par excellence auszeichnete, wird auch in seinem Trainerleben zum Trumpf: das strategische Gespür.

Unter der Regie des Spaniers hat sich Bayer Leverkusen vom Krisenklub zum Titelanwärter gemausert. Obwohl die Werkself bei der Entlassung von Gerardo Seoane noch auf Rang 17 taumelte, sind die Champions-League-Plätze inzwischen wieder in Reichweite. Der Einzug ins Europa-League-Finale könnte eine verloren geglaubte Saison endgültig retten.

Besonderer Andrich-Kniff von Alonso

Alonsos raffinierter Plan ging komplett auf. Andrich agierte defensiv fehlerfrei und steckte oftmals Pässe in die Tiefe durch. Dass mit dem 28-Jährigen und Edmond Tapsoba zwei spielstarke Akteure in der Dreierkette positioniert waren, war ausschlaggebend dafür, dass sich Leverkusen wiederholt spielerisch dem Münchner Pressing entzog.

Den Libero hat der Bayer-Coach sozusagen neu erfunden und nebenbei das taktische Repertoire seines Teams erweitert. Zuvor stand Andrich notgedrungen schon beim 1:1 in Freiburg als letzter Mann auf dem Feld. Auch beim 0:0-Remis gegen Wolfsburg bekleidete er diese für ausgestorben gehaltene Position.

Alonso: „Unser Spiel war sehr chaotisch und hektisch“

Speziell die bittere 1:5-Klatsche in Frankfurt, die Bayer im Oktober kassierte, regte ihn zum Nachdenken an. „Was ich in unserem Spiel gesehen habe, mochte ich nicht. Unser Spiel war sehr chaotisch und hektisch. Das war nicht gut“, sagte er anschließend.