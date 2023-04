Paolo Dybala gibt ein Geständnis zur gemeinsamen Zeit mit Cristiano Ronaldo ab: „Habe dich gehasst“

Die gemeinsame Zeit von Paolo Dybala und Cristiano Ronaldo bei der alten Dame in Italien war durchaus erfolgreich. Der Argentinier gibt nun in einem Interview ein Geständnis über ein Gespräch mit seinem ehemaligen Teamkollegen ab.

Eines Tages kam es dann zur Dybalas Beichte: In der DAZN -Sendung „Scacco Capitale“ gab er wider, was er zu Cristiano gesagt hatte: „Ich habe dich als Kind im Grunde gehasst. Wir haben daraufhin zusammen gelacht. Wir hatten immer ein gutes Verhältnis“, sagte er im Interview.

Ronaldo und Dybala auf getrennten Wegen

Während Ronaldo bereits 2021 Turin in Richtung Manchester United verlassen hatte, tat es ihm Dybala ein Jahr später gleich. Der 29-Jährige steht seit der aktuellen Saison bei der Roma unter Vertrag und feierte kürzlich den Einzug in das Halbfinale der Europa League, in welchem man auf Bayer Leverkusen trifft. Trotz einiger Fitnessprobleme konnte Dybala in dieser Saison beeindruckende 34 Torbeteiligungen beisteuern.