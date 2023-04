Tennis: Hanfmann in Madrid weiter

Tennisprofi Yannick Hanfmann (Karlsruhe) hat beim ATP-Masters in Madrid die zweite Runde erreicht. Der 31-Jährige schlug in seinem Auftaktmatch am Mittwoch den Peruaner Juan Pablo Varillas 6:4, 3:6, 6:3. Zuvor hatte sich Hanfmann, in der Weltrangliste auf Rang 108 notiert, über die Qualifikation in das Sandplatzturnier gespielt. In der zweiten Runde trifft er uf Lorenzo Musetti (Italien/Nr. 15).