Motorrad: Kasachstan-Grand-Prix ersatzlos gestrichen

Der Motorrad-Grand-Prix in Kasachstan fällt aus © AFP/GETTY IMAGES/SID/MIRCO LAZZARI GP

Die für diese Saison geplante Premiere des Motorrad-Grand-Prix in Kasachstan ist aufgrund von „laufenden Arbeiten an der Streckenhomologation“ sowie „globalen operativen Herausforderungen“ abgesagt und ersatzlos gestrichen worden. Das teilte der Motorrad-Weltverband FIM am Mittwoch mit.