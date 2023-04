Talente-Entwickler Mike Tullberg bleibt bei Borussia Dortmund

Borussia Dortmund kann auch in Zukunft auf seinen Talente-Entwickler zählen!

„Ich freue mich auf mein fünftes Jahr beim BVB 23/24″, schrieb U19-Trainer Mike Tullberg laut Ruhr Nachrichten am Dienstagvormittag auf seinem Instagram-Kanal. Damit entgegnete der 37-Jährige allen Gerüchten über einen möglichen Klubwechsel.

Tullberg ist im Nachwuchs der Borussia extrem erfolgreich und hat die U19 in den vergangenen beiden Jahren bis ins Finale um die Deutsche Meisterschaft geführt. Ein überragender Schnitt von 2,59 Punkten pro Spiel stellt einen Vereinsrekord dar und erhöhte den Fokus auf seine Person. Zuletzt wurde der Däne mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

Das schätzt Tullberg am BVB

Doch Tullberg weiß, was er an Dortmund hat. Kürzlich habe es zwei längere Gespräche mit Edin Terzic gegeben. Das gute Verhältnis zum BVB-Cheftrainer und den anderen Verantwortlichen empfinde er als große Wertschätzung.

So erklärte der Talente-Flüsterer im SPORT1-Interview: „Edin habe ich schon als Co-Trainer kennengelernt. Ich schätze ihn sehr, nicht nur als Trainer, sondern auch als Freund. Zu Kehl (Sebastian Kehl; Anm. d. Red.) habe ich auch einen guten Draht. Mit Lars (Lars Ricken; Anm. d. Red.) arbeite ich aber am engsten. Ich habe ihn mehr am Apparat als meine Frau.“