Ex-BVB-Star Uwe Hünemeier beendet Karriere - auch Zukunft beim SC Paderborn

Routinier Uwe Hünemeier vom Zweitligisten SC Paderborn wird nach der Saison seine aktive Laufbahn an den Nagel hängen.

„Es waren wunderbare Jahre, die ich als Fußballer auf verschiedenen Stationen erleben durfte“, wird der 37-Jährige in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des Vereins zitiert: „Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, an dem ich das Ende meiner aktiven Karriere selbst bestimmen kann.“