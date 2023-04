Historischer Real-Madrid-Schreck wie Lewandowski! Das gab es seit 1947 nicht

Der Argentinier schrieb beim sensationellen 4:2-Erfolg des FC Girona gegen Real Madrid Geschichte. Als erster Profi in diesem Jahrtausend schoss Castellanos einen Viererpack in La Liga gegen die Königlichen.

Immer wieder entwischte der Stürmer, der von New York City an Girona ausgeliehen ist, der Real-Hintermannschaft und vermöbelte die Madrilenen erbarmungslos. Nach seinen vier Toren steht Castellanos nun bei elf Saisontreffern.

Erster La-Liga-Viererpack gegen Real Madrid seit 1947

Der 24-Jährige ist erst der sechste Spieler, der in La Liga vier Treffer gegen Real Madrid erzielt und der erste seit Esteban Echevarria für Real Oviedo im Jahr 1947.

Als bislang letztem Profi gelang dieses Kunststück einem gewissen Robert Lewandowski in der Champions League 2013, damals noch im Trikot von Borussia Dortmund.

Castellanos entwickelte sich in den USA

So hat Castellanos erstmals in Europa nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht.

Der Torjäger begann seine Karriere einst in der höchsten Spielklasse des chilenischen Fußballs bei Club Universidad de Chile. Im Jahr 2018 wechselte er zunächst auf Leihbasis nach New York, ehe er sich dem MLS-Team in der darauffolgenden Saison dauerhaft anschloss.