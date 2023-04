Eishockey-Hammer! Ehrhoff gibt Comeback - Olympia-Held verstärkt Krefeld Pinguine in DEL2

Der frühere NHL -Profi wird in der kommenden Saison in der zweiten Liga für den Klub auflaufen, mit dem er 2003 deutscher Meister wurde. Ehrhoff hatte seine Karriere vor fünf Jahren beendet.

"Den Entschluss aus dem Ruhestand zurückzukehren, habe ich über die letzten Wochen nach reiflicher Überlegung getroffen", sagte Ehrhoff, der seine Profikarriere in Krefeld begonnen hatte: "Wir waren uns schnell einig, dass wir bei aller Überzeugung nur mit harter Arbeit von meinem Comeback profitieren können."

Transfercoup für Krefeld Pinguine mit Ehrhoff

Der Klub werde "einen der besten DEL2-Verteidiger in unseren Reihen haben, der sich mit Herzblut für seine Heimat Krefeld engagieren wird".

Die Pinguine waren im vergangenen Jahr als erstes Team seit 2006 sportlich aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) abgestiegen. In seiner ersten Saison in der DEL2 scheiterte Krefeld im Halbfinale am späteren Meister Ravensburg Towerstars.