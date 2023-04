FC Bayern: Uli Hoeneß überrascht beim Training - angeregtes Gespräch mit Tuchel

Überraschender Trainingsbesuch beim FC Bayern ! Uli Hoeneß ist am Mittwochvormittag während der Einheit an der Säbener Straße aufgetaucht.

Angesichts der aktuellen Krise beim deutschen Rekordmeister, der nach dem Scheitern im DFB-Pokal und in der Champions League nun in der Bundesliga auch die Meisterschaft gegen Borussia Dortmund zu verspielen droht, war der Name des 71-Jährigen zuletzt immer häufiger gefallen.