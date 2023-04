Handball: Semper von Flensburg nach Leipzig

Handball-Nationalspieler Franz Semper wechselt zur kommenden Saison innerhalb der Bundesliga. Wie sein bisheriger Klub SG Flensburg-Handewitt am Mittwoch bekannt gab, läuft der Rückraumspieler ab Sommer wieder für seinen Jugendverein SC DHfK Leipzig auf. Für Flensburg hatte der WM-Teilnehmer von 2019 seit der Spielzeit 2020/21 in 67 Einsätzen 138 Tore erzielt. Ursprünglich lief Sempers Vertrag dort noch bis 2024.

"Franz hatte in seiner Zeit bei der SG mit vielen Verletzungen zu kämpfen", sagte Flensburgs Geschäftsführer Holger Glandorf. Auch deshalb wolle der Verein Semper "keine Steine in den Weg legen". In Leipzig, wo er einen Dreijahresvertrag erhält, hatte der 25-Jährige bereits von 2013 bis 2020 gespielt.