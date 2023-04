"Tag des Handballs": DHB-Teams spielen in München

Der fünfte "Tag des Handballs" geht am 5. November in der Olympiahalle München über die Bühne.

Der fünfte "Tag des Handballs" geht am 5. November in der Olympiahalle München über die Bühne. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch mit. Das Hauptaugenmerk wird bei der Veranstaltung wohl auf dem Spiel der Männer-Nationalmannschaft liegen, die sich gegen den Olympiavierten Ägypten für die zwei Monate später beginnende Heim-EM warmspielt.