Sohn von Gladbach-Ikone Juan Arango sorgt für Furore

Juan Arango Jr. tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Der Sohn der Gladbach-Ikone trumpft mit der U17 Venezuelas auf und löst das WM-Ticket.

Der Mittelfeldstratege war einer der Hauptakteure für den Aufschwung der Fohlen nach dem Beinahe-Abstieg in der Saison 2010/11. Arango, der wegen seiner Ruhe auf dem Platz „Chiller“ genannt wurde, verband in seinem linken Fuß eine herausragende Technik mit einer ungeheuren Schussgewalt.

In 155 Bundesligapartien für die Borussia gelangen ihm 25 Treffer (vornehmlich Distanzschüsse) und 49 Assists.

Nachdem er 2014 Gladbach verlassen hatte, zog es ihn zunächst nach Mexiko und in seine venezolanische Heimat, bevor er 2017 bei Cosmos New York die Karriere beendete. Im vergangenen Dezember kehrte er anlässlich eines Legendenspiels in den Borussia-Park zurück - und bekam den größten Applaus.