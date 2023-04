Anzeige

MotoGP: Lecuona ersetzt Marquez in Jerez - Bradl mit Wildcard Bradl bekommt Wildcard

Der achtmalige Motorrad-Weltmeister Marc Marquez muss sein MotoGP-Comeback verschieben und geht an diesem Wochenende in Jerez beim Großen Preis von Spanien noch nicht wieder für das Honda-Werksteam an den Start.

Als Ersatzmann kommt sein spanischer Landsmann Iker Lecuona zum Einsatz. Das gab der Rennstall am Mittwoch bekannt.

Lecuona fährt eigentlich in der Superbike-WM für die Honda Racing Corporation (HRC) und bekommt nun eine Bewährungschance, weil der etatmäßige Ersatzmann Stefan Bradl (Zahling) in Jerez mit einer Wildcard antreten wird.

Testfahrer Bradl (33) hatte zuletzt beim US-Rennen in Austin/Texas zum wiederholten Mal Marquez‘ Maschine übernommen und war in der vorletzten Runde an Position elf liegend gestürzt

Marquez pausiert nach einem Mittelhandbruch weiter und soll beim Frankreich-GP in Le Mans (12. bis 14. Mai) in die WM zurückkehren. Der sechsmalige MotoGP-Champion war vor vier Wochen operiert worden.