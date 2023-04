5-fach Champion Dritter bei Super MILLION$

Die jüngste Ausgabe des Super MILLION$ bei GGPoker endete am Dienstagabend mit einer faustdicken Überraschung. Zwar waren auch diesmal wieder einige der üblichen Verdächtigen am Final Table vertreten, den Sieg feierte aber ein Midstakes-Spieler aus Brasilien.

Der Brasilianer erwischte ohnehin einen guten Start, konnte dann mit einem Set Aces gegen ein Set Fives von Chipleader „sentimiento“ aus Argentinien verdoppeln und führte das Feld von diesem Zeitpunkt an deutlich an.

Wie gut es für „Melbi Lau“ lief bewies in der Schlussphase auch der Bustout von Astedt auf Platz drei. Der Schwede traf nach Preflop-All-in mit A♠T♦ gegen K♥J♥ am Flop das A♦, doch hinten raus brachten Turn und River J♠J♦ zum Drilling für den Brasilianer.

„Melbi Lau“ verteidigte seinen Big Blind mit A♠3♥, floppte auf 3♣J♠3♠ Trips und spielte ein Check-Raise gegen die Contibet von Wisbrod. Der callte mit Q♠9♠ für den Flushdraw und bekam durch die T♥ am Turn auch den Straightdraw dazu. Es folgte, was folgen musste: „Melbi Lau“ spielte an, callte wenig später zum All-in und verdoppelte nach der 2♣ am River auf 15,2 Millionen Chips.