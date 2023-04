NBA: Young lässt Celtics verzweifeln - Nuggets und Suns jubeln

In den NBA-Playoffs rettet Trae Young die Atlanta Hawks in Spiel sechs. Die Phoenix Suns und Denver Nuggets haben hingegen ihr Ticket für die Conference Semifinals sicher.

Mit einem Monster-Dreier 1,8 Sekunden vor dem Ende machte der 24-Jährige den 119:117-Auswärtssieg seine Teams klar und erzwang so ein Spiel Nummer sechs in der Playoff-Serie gegen die Boston Celtics.

Der Point Guard wurde erst vor wenigen Tagen in einer anonymen Umfrage von The Athletic unter NBA-Spieler zum am meisten überbewerteten Spieler der Liga gewählt.

Nun kommt es in der Nacht auf Freitag zum nächsten Aufeinandertreffen, diesmal in der State Farm Arena der Hawks. Die Celtics, in der Serie weiterhin mit 3:2 in Führung, haben dann ihre zweite Chance auf das Weiterkommen, die Hawks brauchen wieder einen Young in Galaform, um ein entscheidendes Spiel sieben zu erzwingen.