Weidenfeller: "Darf keine Ausrutscher mehr geben"

Roman Weidenfeller (42) ist vom Titelgewinn seines Ex-Klubs Borussia Dortmund im Fernduell mit Bayern München "überzeugt". Zur aktiven Zeit des ehemaligen Torwarts "war es häufig die Stärke von Borussia Dortmund, genau in den Momenten eiskalt zuzuschlagen, in denen andere geschwächelt haben oder Unruhe im Verein hatten", sagte Weidenfeller der Sport Bild und spielte damit auch auf die zwei sieglosen Spiele der Bayern zuletzt in der Bundesliga an.