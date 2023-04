2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Heidenheim 1846 (Freitag, 18:30 Uhr)

Heidenheim will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei der SpVgg punkten. Fürth musste sich am letzten Spieltag gegen FC Hansa Rostock mit 0:2 geschlagen geben. Der 1. FC Heidenheim 1846 gewann das letzte Spiel gegen Holstein Kiel mit 3:0 und belegt mit 54 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Im Hinspiel strich Heidenheim die volle Punktzahl ein und feierte einen 3:1-Erfolg über SpVgg Greuther Fürth. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?