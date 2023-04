2. Liga: SC Paderborn 07 – Eintracht Braunschweig (Freitag, 18:30 Uhr)

Am kommenden Freitag um 18:30 Uhr trifft Paderborn auf Braunschweig. Gegen den SV Sandhausen kam der SC Paderborn 07 im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (2:2). Am vergangenen Samstag ging Eintracht Braunschweig leer aus – 1:2 gegen den 1. FC Magdeburg. Beide Teams gingen im Hinspiel mit einer Nullnummer auseinander. Hoffentlich haben die Zuschauer diesmal mehr Gründe zum Jubeln.

Auf fremden Plätzen läuft es für Braunschweig bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere elf Zähler. Gegenwärtig rangiert der Gast auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Acht Siege und acht Remis stehen zwölf Pleiten in der Bilanz des Teams von Michael Schiele gegenüber.