Champions-League-Finale in den USA? UEFA-Boss Ceferin heizt Gerüchte an

Das Finale der Champions League in den USA? Was wie Fiktion klingt könnte nach Meinung von UEFA-Boss Ceferin bald möglich sein. Der Verband diskutiert den Vorschlag offenbar.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin kann sich ein Champions-League-Finale in den USA vorstellen. „Es ist möglich. Wir haben begonnen, darüber zu diskutieren“, sagte der Slowene in dem Podcast Men in Blazers.