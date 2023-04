Ducksch lässt Zukunft offen

Stürmer Marvin Ducksch hat auf ein Treuebekenntnis zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen verzichtet. "Ich fühle mich wohl hier. Das kann ich sagen. Aber was im Fußball passiert, das weiß man nicht. Man muss den Sommer abwarten, was da passiert", sagte der 29-Jährige, der mit Union Berlin in Verbindung gebracht wird, im Sky-Interview.