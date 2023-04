2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf plant irre Ticket-Revolution - Gratis-Karten für Alle!

Fortuna Düsseldorf will einen irren Plan in die Tat umsetzen. Ab der Saison 2023/24 sollen alle Zuschauer bei Heimspielen der Rheinländer kostenlos ins Stadion.

„Unser Ziel ist es deshalb, allen Fans kostenlosen Eintritt bei Liga-Heimspielen zu ermöglichen, egal ob Fortuna-Mitglieder, Dauerkarteninhaber, organisierter Support, regelmäßiger Stadionbesucher oder Gästefans“, heißt es in einem Schreiben des Klubs an seine Partner, das dem Sport-Informations-Dienst (SID) vorliegt.

Düsseldorf mit irrem Plan: Alle Heimspiele gratis

Die Idee dazu stammt aus dem Konzept „Fortuna für alle“, das den Traditionsklub langfristig und nachhaltig zurück in die Bundesliga führen und die Fußball-Begeisterung in Düsseldorf wieder entfachen soll.

Am Mittwoch soll das Konzept offiziell vorgestellt werden. Bereits in der kommenden Saison werde das Projekt demnach in einer Pilotphase in einzelnen Heimspielen in die Tat umgesetzt.