BBL: Bonn bezwingt Berlin! Platz eins rückt näher

Im Kampf um die Tabellenspitze in der Basketball-Bundesliga feiern die Telekom Baskets Bonn einen wichtigen Sieg gegen den ärgsten Verfolger.

Im Duell mit den aktuellen Spitzenreiter ALBA Berlin gewannen sie in heimischer Halle mit 84:77 (46:38) und sind nun der große Favorit, die reguläre Saison in der Basketball-Bundesliga als Erster abzuschließen. Schließlich haben sie nun das direkte Duell mit den Berlinern gewonnen. Dabei hatten sie das Hinspiel noch mit 76:81 verloren.

„Wir glauben einfach an uns selbst, egal gegen welche Mannschaft“, sagte der Bonner Tyson Ward nach dem Spiel und ergänzte, „wir versuchen, ein Spiel nach dem anderen anzugehen.“

Berlin kann trotz Zwischenspurt in Bonn nicht gewinnen

In dem mit Spannung erwartenden Duell der derzeit besten deutschen Mannschaften schenkten sich die beiden Teams demnächst nichts. Mitte des ersten Viertels setzen sich die Gastgeber dann aber Stück für Stück ab. Dabei nutzten sie auch die große Rebound-Schwäche und zahlreichen Turnover der Berliner, die den Gegner immer wieder zu zweiten Chancen einluden. So führten die Bonner zeitweise gar mit 17 Punkten Unterschied.

Auch nach dem Seitenwechsel besserte sich das Spiel der Albatrosse nicht merklich. Zwar ließen sie den Rückstand nicht weiter anwachsen, kamen jedoch auch nicht wirklich in Schlagdistanz.

Erst im Schlussviertel gelang Maodo Lo und Co. der Anschluss. Beim 71:73 rund dreieinhalb Minuten vor Schluss drohte die Partie in ihre Richtung zu kippen. Die Bonner blieben jedoch cool und konnten den Vorsprung in der Folge gar nochmal ausbauen.