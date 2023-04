Leichtathletik: Hassan weinte aus Angst vor erstem Marathonstart in London

Straße statt Tartanbahn - Sifan Hassan startet bei ihrem ersten Marathon und widersetzt sich allen Widrigkeiten. Mit einer beeindruckenden Aufholjagd zeigt die Doppel-Olympiasiegerin, wozu ein Mensch in der Lage ist.

Normalerweise war die Niederländerin auf Strecken bis 10.000 Metern zuhause. Der Marathon am vergangenen Sonntag stellte ihren ersten Ausflug auf die 42,195 Kilometer dar. Einen konkreten Anlass habe es nicht gegeben, sie hatte einfach Lust - trotz oder gerade wegen ungünstiger Voraussetzungen.

Im negativen Sinne sind auch hier aller (guten) Dinge drei: Die dreifache Olympiamedaillengewinnerin verletzte sich nur zehn Tage vor dem Marathon am Oberschenkel. „Immer wieder fragte ich mich – warum zur Hölle hast du dich für einen Marathon angemeldet?“, haderte sie im Interview mit der Schweizer Zeitung Blick nachvollziehbar mit sich.

Erster Marathon glich einem Hindernislauf

Hassans größte Sorge vor ihrem 42-Kilometer-Lauf war nicht etwa ihr angeschlagener Körper, sondern eher die Frage, wie man in vollem Lauftempo trinken soll. Während des Ramadans konnte die 30-Jährige nämlich nicht üben, wie man sich an der Trinkstation einen Becher schnappt und laufend trinkt.

Am Morgen vor London war sie so nervös, dass sie in ihrer chaotischen Art vergaß, den verletzten Oberschenkel zu tapen. „Ich hatte richtig Schiss vor dem Start, musste weinen und mich übergeben“, sagte sie.