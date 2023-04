Biathlon-Star Wierer trifft Zukunftsentscheidung: "Kann alles schief gehen"

Sie ist eines der großen Aushängeschilder des Biathlon : Dorothea Wierer hat angekündigt, dass sie auch im Alter von 33 Jahren in der kommenden Saison an den Start gehen wird.

Ob die Südtirolerin auch bei den Olympischen Winterspielen im Frühjahr 2026 in ihrem Heimatland Italien an den Start geht, wusste sie im Gespräch mit Inbici.net noch nicht: „Für mich ist 2026 ein bisschen weit weg.“

Wierer Zweite im Gesamtweltcup

In der abgelaufenen Saison gewann die 33-Jährige, die 2006 in den italienischen Nationalkader aufgenommen wurde, Gold mit der Staffel bei der WM in Oberhof. Dies war ihr insgesamt vierter WM-Titel. Darüber hinaus belegte sie im Gesamtweltcup den zweiten Platz.