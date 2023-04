Premier League: Nach Newcastle-Schmach - Spurs reagieren mit nobler Geste

Anzeige

Tottenham Hotspur kommt bei Newcastle United unter die Räder. Die Spurs reagieren - und erstatten ihren mitgereisten Fans die Eintrittskarten.

Kleine Wiedergutmachung nach dem Debakel von Newcastle!

Wie Tottenham Hotspur am Dienstag in den sozialen Medien kommunizierte, wollen die Spieler der Spurs ihren Fans etwas zurückgeben, die die Mannschaft am Sonntag in den Norden Englands begleiteten. Sie erstatten demnach ihren Anhängern die Ticketpreise.

„Als Mannschaft verstehen wir Ihre Frustration und Ihren Ärger. Es war nicht gut genug. Wir wissen, dass Worte in solchen Situationen nicht ausreichen, aber glauben Sie uns, eine Niederlage wie diese tut weh. Wir wissen unsere Unterstützung zu schätzen, zuhause und auswärts, und in diesem Sinne möchten wir den Fans die Kosten für ihre Eintrittskarten für das Spiel im St. James‘ Park erstatten“, heißt es in einer Mitteilung der Londoner.

Spurs wollen gegen United Wiedergutmachung

„Wir wissen, dass dies nichts daran ändert, was am Sonntag passiert ist, und wir werden alles geben, um die Dinge am Donnerstagabend gegen Manchester United wieder in Ordnung zu bringen, wenn uns Ihre Unterstützung wieder alles bedeuten wird. Gemeinsam - und nur gemeinsam - können wir die Dinge vorantreiben.“