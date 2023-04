Tour de Romandie: Denz verpasst Sieg und Podium zum Auftakt in der Schweiz knapp

Die Rundfahrt in der Westschweiz gilt traditionell als wichtigstes Vorbereitungsrennen auf den am 6. Mai beginnenden Giro d‘Italia.

Einige Topfavoriten wie Weltmeister Remco Evenepoel (Belgien/Soudal-Quick Step) sind aber nicht am Start. Die erste Etappe führt am Dienstag über 170,9 Kilometer von Crissier nach Vallee de Joux. Die Rundfahrt endet am kommenden Sonntag in Genf.