Nach 1:6 in Newcastle: Spurs-Stars bezahlen Fans Tickets

Die Fußball-Stars von Tottenham Hotspur mit Kapitän Harry Kane an der Spitze haben den Fans nach dem 1:6 (0:5)-Debakel bei Newcastle United das Geld für die Auswärtstickets erstattet. „Wir verstehen euren Frust und Ärger“, hieß es in einer Stellungnahme der Mannschaft am Dienstag, zwei Tage nach der Pleite.