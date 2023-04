Gislason über Golla: "Das wird ihn sicherlich treffen"

Flensburg hatte sich am Montag nach fast sechs Jahren von Trainer Maik Machulla getrennt. Unter dem Coach stieg Golla zum absoluten Führungsspieler auf, gewann 2019 die deutsche Meisterschaft und wurde in dieser Zeit auch im DHB-Team zum unumstrittenen Anführer.

„Man merkt ihm das momentan sicherlich nicht an“, sagte Gislason über die Freistellung durch Flensburg am Dienstag. Golla sei „eine extrem wichtige Figur, sowohl in Flensburg wie bei uns. Er ist ein absoluter Führungsspieler.“

Die deutsche Mannschaft bereitet sich derzeit in Berlin auf die hochkarätigen Testspiele bei Europameister Schweden am Donnerstag (18.35 Uhr) in Kristianstad und gegen den WM-Dritten Spanien am Sonntag (15.35 Uhr) in der Hauptstadt vor.