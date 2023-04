3. Liga: Ein Spiel Sperre für Zwickaus Butzen

Frankfurt am Main (SID) - Rechtsverteidiger Nils Butzen vom Fußball-Drittligisten FSV Zwickau ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für ein Meisterschaftsspiel gesperrt worden. Der 30-Jährige sah am Sonntag in der Partie gegen Rot-Weiss Essen kurz vor der Pause die Rote Karte.