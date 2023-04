Thuram fällt mit Muskelfaserriss "bis auf Weiteres" aus

Gladbach-Star Marcus Thuram zieht sich einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zu. Dem Franzosen droht das Saison-Aus.

Gladbach-Star Marcus Thuram hat sich einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen. Dem Franzosen droht das Saison-Aus. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erlitt der Franzose die Verletzung am Sonntag beim Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin (0:1).