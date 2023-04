Snooker-WM: O'Sullivan auf Halbfinalkurs

Titelverteidiger Ronnie O‘Sullivan hat bei der Snooker-WM in Sheffield das Halbfinale fest im Visier.

Titelverteidiger Ronnie O‘Sullivan hat bei der Snooker-WM in Sheffield das Halbfinale fest im Visier. In der Runde der letzten Acht liegt der siebenmalige Weltmeister aus England gegen den Weltranglistenzehnten Luca Brecel (Belgien) nach der ersten Session mit 6:2 in Führung.