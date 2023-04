Karimi nach Morddrohungen im Exil

Der ehemalige iranische Fußball-Nationalspieler und Ex-Bundesligaprofi Ali Karimi ist nach zahlreichen Morddrohungen ins Exil in die USA gegangen.

Der ehemalige iranische Fußball-Nationalspieler und Ex-Bundesligaprofi Ali Karimi ist nach zahlreichen Morddrohungen ins Exil in die USA gegangen. Das sagte der 44-Jährige in einem Twitter-Video, welches das Deutsche Fußballmuseum am Dienstag anlässlich der Veranstaltung „Frau. Leben. Freiheit.“ veröffentlichte.