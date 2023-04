Mitleid mit Bayern? Ich schon! | Kolumne von Alex Steudel

Ungefähr 50-mal habe ich am Wochenende das schon ikonische Bild der Bayern-Bosse betrachtet, die sich zu dritt auf der Tribüne in Mainz zusammendrängen und nicht mehr weiterwissen. Sie sind ein einziges Häufchen Elend.

Bayerns Schwäche öffnet dem BVB das Tor zum Paradies

Wie soll man gegen die gewinnen, wenn nichts mehr funktioniert? Wenn sich alles verschworen hat? In diesem Ausmaß erlebt unsereins das sonst nur beim Regale zusammenbauen. Du denkst, du machst alles richtig, und am Ende ist links, wo rechts sein sollte, die Rückwand steht vorn und die entscheidende Schraube, die alles zusammenhält, ist spurlos verschwunden.

Dann lacht sich Süle kaputt

Das muss das Schlimmste sein für die Bayern: Dortmund. Ausgerechnet die Mannschaft, die nie was auf die Reihe kriegt, wird womöglich Meister. Ausgerechnet Mats Hummels sprintet (!) zu Platz eins. Ausgerechnet Niklas Süle, über den sie sich lustig machten, als er München verließ, lacht sich am 34. Spieltag kaputt und isst zur Feier des Tages Burger mit Pommes aus der Meisterschale.

Ich glaube ja an den Gerechtigkeitssinn der Fußballgötter. Sie haben aufgepasst. Sie verlangen jetzt vom Rekordmeister auf einen Schlag zurück, was sie jahrelang unter dem Verwendungszweck „Bayern-Bonus“ überwiesen haben.

Fußball-Deutschland spottet über Bayern-Bosse

Keiner von uns kann sich vorstellen, was das wirklich bedeutet. Wie es für Kahn, Brazzo und Herbert Hainer, den Durchwinker unter den Kontrolleuren, sein muss, wenn ein ganzes Land auf dich zeigt, schimpft, sich ärgert oder totlacht. Wie es sich anfühlt, wenn du wochenlang das Gespött der Leute bist, und es einfach nicht besser werden will.

Deswegen taten mir diese drei am Samstag leid. Das letzte Mal, als mir die Bayern so leidtaten, war Mai 1999. Fast genau 24 Jahre her also. Damals beging Trainer Ottmar Hitzfeld seine verhängnisvollen Wechselfehler im Champions-League-Finale gegen Manchester United. Die Bayern gingen in der Nachspielzeit schneller unter, als Julian Nagelsmann „Fünf-Jahres-Vertrag“ sagen kann.