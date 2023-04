Nächster Transfer: Löwen verpflichten Isländer Oskarsson

Handball-Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen hat den isländischen Rückraumspieler Arnor Snaer Oskarsson verpflichtet. Der 23 Jahre alte Linkshänder wechselt zur kommenden Saison vom isländischen Topklub Valur Reykjavik nach Mannheim. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, unterschrieb Oskarsson einen Vertrag bis 2025.

"Arnor passt perfekt in das Profil, das wir für die Position im rechten Rückraum erstellt haben", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann: "Eine seiner größten Stärken ist die Flexibilität. Weil er auch auf außen und Mitte spielen kann, stellen wir uns mit ihm in Sachen Kaderstruktur noch breiter und variabler auf."

Oskarsson hatte in der Gruppenphase der European League mit 66 Treffern in zehn Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Bei den Löwen ist er der dritte Transfer binnen weniger Tage. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Tabellenfünfte die Verpflichtung des schwedischen Nationalspielers Gustav Davidsson und des Dänen Plucnar Jacobsen bekannt gegeben.